Musul'da 42 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Terörle mücadele gücü tarafından yürütülen operasyonda öldürülenler arasında 3 sözde DEAŞ yetkilisinin bulunduğu belirtildi.

Irak'ın Musul kentinin güneyindeki Ayın el-Cahış bölgesinde DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Terörle mücadele gücü tarafından başlatılan operasyonda, bölgede teröristlerin hareketliliğine rastlandığına dair alınan bilgiler değerlendirilirken, 42 DEAŞ mensubu öldürüldü.

HAVA KUVVETLERİ DESTEK VERDİ

Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda terör mensuplarının kullandığı çok sayıda sığınak yerle bir edildi.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Zaman zaman teröristlerle yakın mesafeden şiddetli çatışmaların yaşandığı operasyonda ölenler arasında 3 sözde DEAŞ yetkilisi de bulunuyor.

IRAK'TA DEAŞ SALDIRILARI

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

​​​​​​​Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.