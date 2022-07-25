Myanmar’da darbe karşıtı 4 kişi idam edildi

2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, aralarında darbe ile devrilen Ulusal Demokrasi Birliği milletvekilinin de olduğu 4 eylemciyi idam etti.

Myanmar askeri yönetimi, terör eylemleri gerçekleştirmekle ve 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetime karşı savaşan milislere yardım etmekle suçlanan 4 darbe karşıtı eylemciyi idam etti.

Myanmar Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), infazları kınayarak, askeri yönetime karşı uluslararası eylem çağrısında bulundu.

“Askeri yönetimin zulmünü kınıyorum”

NUG Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kyaw Zaw, “Son derece üzgünüm. Askeri yönetimin zulmünü kınıyorum. Küresel toplum bu zulmü cezalandırmalı.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü Bölge Direktörü Erwin Van Der Borght ise “Bu infazlar Myanmar'ın acımasız insan hakları sicilini ortaya koyuyor. 4 kişi, askeri bir mahkeme tarafından son derece gizli ve son derece adil olmayan yargılamalarla mahkum edildi. Uluslararası toplum derhal harekete geçmeli.” dedi.

(Hip-hop sanatçısı Phyo Zeya Thaw)

Terörizmi finanse etmek suçlandı

İdam edilenler arasında Jimmy olarak bilinen Kyaw Min Yu ve eski milletvekili ve hip-hop sanatçısı Phyo Zeya Thaw'ın da olduğu öğrenildi.

Devrik NLD hükümeti milletvekillerinden Phyo Zeya Thaw, ocak ayında çıkarıldığı mahkemede terörizmi finanse etmek suçundan hüküm giymişti.

(Kyaw Min Yu)

Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Cunta yönetimi, uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmıştı.

Darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı.