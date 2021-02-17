Myanmar'da darbe karşıtı protestocular 'bozuk araba' eylemi başlattı

1 Şubat darbesinden sonra ordu tarafından yönetime el koyulan Myanmar'da, darbe karşıtı halk meydanları doldurmaya devam etti. Protestocular 'bozuk araba' eylemi ile yolları kapadı.

Myanmar’da askeri darbeyi protesto eden halk, yönetime el koyan ordunun internet erişimine izin vermesinin ardından sosyal medya üzerinden 'bozuk araba' hareketi başlatarak, 'yol kapatma günü' ilan etti. Ülkenin en kalabalık şehri Yangon’da binlerce kişi, ana yollara arabalarını kaputu açık halde bırakarak, yolları trafiğe kapattı.

AMAÇ İŞE GİTMELERİNİ ENGELLEMEK

Gösterilerin amacının, güvenlik güçlerinin ve memurların işe gitmesini engellemek olduğu tahmin edildi. Ayrıca bir halk otobüsü de harekete destek verdi.

EYLEM, PROTESTOLARI ETKİLEDİ

Öte yandan aktivist Maung Saung Kha, kapatılan yollardan şehir merkezine gitmek isteyen protestocuların da etkilendiğini belirterek, göstericilerin Sule alanında düzenlenecek eyleme ulaşması için 'bozuk araba' hareketinin durdurulmasını istedi.

BÜYÜK KATILIM BEKLENİYOR

Sule alanında düzenlenmesi planlanan gösterilerin, en büyük katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

İKTİDAR ÜYELERİ GÖZALTINDA

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, ülkenin fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

ULUSLARARASI KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD hükümeti, Myanmar'daki darbede rol oynayan üst düzey ordu mensuplarına yaptırım kararı almıştı.

SIKIYÖNETİM KARARI ALINDI

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

15 Şubat'ta gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin gözaltı süresinin bugün dolacağı açıklanmıştı.