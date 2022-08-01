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    Myanmar'da OHAL 2023'e kadar uzatıldı

    Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, olağanüstü halin 2023’e kadar uzatıldığını açıkladı.
    • 01.08.2022 - 04:47
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    Myanmar'da OHAL 2023'e kadar uzatıldı

    "South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Başkan Vekili Myint Swe yaptığı açıklamada, ülkede istikrarın tekrar sağlanabilmesi ve seçimlere daha iyi hazırlanılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

    Myint, olağanüstü halin 1 Şubat 2023’e kadar uzatıldığını duyurdu.

    Myanmar da OHAL 2023 e kadar uzatıldı #1

    Myanmar'daki askeri darbe

    AA'nın haberine göre; Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

    Myanmar da OHAL 2023 e kadar uzatıldı #2

    2 binden fazla kişi hayatını kaybetti

    Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

    Myanmar da OHAL 2023 e kadar uzatıldı #3

     

    Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.

    Myanmar da OHAL 2023 e kadar uzatıldı #4

    Myanmar da OHAL 2023 e kadar uzatıldı #5

    Myanmar da OHAL 2023 e kadar uzatıldı #6


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