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    Nancy Pelosi: Hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız

    2020 başkanlık seçimlerinin ardından açıklama yapan Pelosi, sandıkta hile olabileceğini ima etti. Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevine ilişkin de konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 08:20
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 08:23
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    Nancy Pelosi: Hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçti, seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Sandıkta hile yaşanabileceğini savunan Pelosi, bu konuda net mesajlar vermeye çalıştı.

    PELOSI'DEN HİLE İFADELERİ

    Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, "Herhangi bir hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız." dedi.

    GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ

    Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruların "bugün az öneme sahip olduğunu" belirten Pelosi, seçimde "milletin kaderinin söz konusu olduğunu" söyledi.

    "Seçimler gelecekle ilgilidir" diyen Pelosi, gelecek planları hakkında "Bu günlerden birinde planlarımın ne olduğunu size bildireceğim. Şu anda bu önemli değil." diye konuştu.

    Nancy Pelosi: Hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız #1

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