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    Napolyon Bonapart'ın çatal bıçak takımı, açık artırmada satıldı

    1810 yılında yapılan ve müzayedede satılan çatal ve buçak, 11 bin 250 sterline alıcı buldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 15:51
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    Napolyon Bonapart'ın çatal bıçak takımı, açık artırmada satıldı

    Fransız imparator ve komutan Napolyan Bonapart'ın kullandığı düşünülen çatal ve bıçak açık artırmaya çıkarıldı.

    İngiltere'nin Salisbury kentinde düzenlenen müzayededeki açık artırmada çatal ve bıçak, tahmini fiyatının iki katından fazla bir miktara alıcı buldu.

    11 bin 250 sterline satıldı

    Söz konusu iki ürün, tekliflerin ardından 11 bin 250 sterline satıldı. Gümüş yaldızlı çatal bıçak takımı için tahmin edilen fiyat, 5 bin sterlin düzeyindeydi.

    Parçaların, 1815'te Waterloo'daki yenilgisinin ardından Bonapart'ın aracından alınmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

    1810 yılında yapıldı

    Mail'in aktardığına göre, ürünler, 1810 yılında Paris'te gümüşçü Martin-Guillaume Biennais tarafından yapıldı.

    Gümüş uzmanı Rupert Slingsby, "Bu özel bıçak ve çatal, yaklaşık 100 yıldır piyasada görülmüyordu. 1920'lerde Alfred William Weston adlı bir girişimci tarafından satın alındı ve bugüne kadar aileden aileye geçti." denildi.

    Napolyon Bonapart ın çatal bıçak takımı, açık artırmada satıldı #1

    Napolyon Bonapart ın çatal bıçak takımı, açık artırmada satıldı #2

    Napolyon Bonapart ın çatal bıçak takımı, açık artırmada satıldı #3


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