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    NASA ve Roscosmos arasında uzay uçuşlarında entegre anlaşması imzalandı

    NASA ve Roscosmos arasında uzay uçuşlarında entegre anlaşması imzalandı

    Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos)'nın, uzay uçuşlarının entegresine dair anlaşma imzaladığı açıklandı.
    • 16.07.2022 - 06:26
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 06:50
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    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Ukrayna'nın yanında yer alıp  Rusya'ya karşı yaptırımlarda bulunan ABD, savaştan beri Rusya ile ilk defa anlaşma sağladı.

    "Anlaşma, Rusya ve ABD'nin çıkarınadır"

    Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), NASA ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşları entegre etmek için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

    Bu anlaşma ile Rus kozmonotların, ABD’li astronotların Rusya'nın Soyuz uzay aracına binebilmesi karşılığında ABD yapımı uzay aracında uçmasına izin verildi.
    Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, “Anlaşma, Rusya ve ABD'nin çıkarınadır ve ISS programı çerçevesinde işbirliğin gelişmesine katkı sağlayacaktır” ifadeleri kullanılırken, anlaşmanın "barışçıl amaçlarla uzayın keşfini" kolaylaştıracağı belirtildi.

    NASA ve Roscosmos arasında uzay uçuşlarında entegre anlaşması imzalandı #1

    İki ülkenin astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak

    NASA ise yeni anlaşma çerçevesinde ilk entegre uçuşların Eylül ayında geleceğini belirterek, ABD’li astronot Frank Rubio'nun 2 Rus kozmonot Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin ile birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacağını söyledi.

    Buna karşılık Rus kozmonot Anna Kikina’nın, 2 ABD’li ve 1 Japon astronot ile NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan SpaceX Crew Dragon uçuşunda katılacağı açıklandı.

    İHA'nın haberine göre, NASA ve Roscosmos’un astronotları daha önce ABD’nin uzay mekiğinde ve Rusya'nın Soyuz uzay aracında birlikte görev almıştı.

    NASA ve Roscosmos arasında uzay uçuşlarında entegre anlaşması imzalandı #2


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