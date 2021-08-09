National Interest: ABD'nin dünya hegemonyası bitiyor

National Interest dergisi köşe yazarı Mark Katz, ABD'nin dünya hakimiyetinin biteceğini analizleriyle belirtti.

ABD'nin son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerindeki askeri varlığını giderek azaltması, ABD kabuğuna mı çekiliyor sorunusu beraberinde getirdi.

BİDEN'IN ABD "GERİ DÖNDÜ" SÖYLEMİ YETERSİZ KALDI

Özellikle Trump döneminde, NATO ve müttefikleriyle çelişkiler yaşayan ABD'nin, Biden yönetimiyle bunun tersi bir izlenim yaratma çabası, yetersiz kaldı.

Biden'in gelir gelmez Trump'ın çıktığı anlaşmalara tekrardan onay vermesi ve "ABD geri döndü" diyerek, Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplerine meydan okumasına karşın, dış politikada ABD'nin güç yarışında bocalamaya devam ettiği bir gerçek.

TAKTİK MANEVRA MI, HEGEMONİK GÜCÜN SONU MU

Son olarak, ABD'nin önce Afganistan'dan askeri varlığını çekmesi, ardından da Irak başta olmak üzere, Ortadoğu coğrafyasındaki askeri gücünü azaltacağına yönelik sinyalleri, bunun bir taktik manevra mı, yoksa ABD'nin hegemonik gücünün sonu mu olduğu sorularını akla getiriyor.

NATİONAL İNTEREST: "ABD'NİN DÜNYA ÜSTÜNLÜĞÜ BİTİYOR"

ABD'de savunma, ekonomi ve siyasal ağırlıklı konulara yer veren National Interest dergisinin köşe yazarı Mark Katz, ABD’nin dünyadaki üstünlüğünün sona erdiğine dair işaretlere yer verdi.

SOVYETLER SONRASI ABD TEK BASKIN GÜÇTÜ

Katz, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ABD’nin dünyanın tek baskın gücü olarak görülür haline geldiğini, ancak 21. yüzyılın başındaki tehditlerin bu tez hakkında şüphelere yol açtığını belirtti.

ORTADOĞU'DAKİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE'YE BIRAKTI

Katz’a göre, Washington’ın hegemonyası sona eriyor.

Bunun başlıca göstergelerinden biri ABD’nin Afganistan ve Irak’taki geniş çaplı ve uzun süreli operasyonlarda üstünlük sağlayamaması oldu.

Washington, 2008’de Gürcistan’da, 2014’te Ukrayna’da olanlar konusunda Rusya’ya yanıt vermek konusunda zayıf kaldı.

Ortadoğu’da, özellikle de Suriye ve Yemen’deki, ayrıca Libya’daki krizlerin çözümü konusunda inisiyatifi Moskova, Tahran ve Ankara’ya bıraktı.

ÇİN BÜYÜMESİNİ ENGELLEYEMEDİ

Washington Çin’in gücünü artırması, Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde hakimiyet kurmasını ve Kuşak ve Yol Ekonomik Girişimi yoluyla nüfuzunu genişletmesini engelleyemedi.

Ayrıca ABD başarısız bir şekilde düşmanlarıyla yakınlaşmaya çalıştı. Sözgelimi Donald Trump İran ve Çin’le bunu yapma girişiminde bulundu.

MÜTTEFİKLERİNE SÖZ GEÇİREMEDİ

Washington’ın müttefiklerini rakipleriyle işbirliği yapmaktan vazgeçmeye ikna edememesi de hegemonyasının sona erdiğinin bir başka işareti.

ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi ve 2021 sonunda Irak’tan çıkmayı planlaması da nüfuzunun tükendiğini gösteren başka hususlar.