NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zona hastalığına yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in zona hastalığına yakalanması nedeniyle Almanya ve Romanya ziyaretleri iptal edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, koronavirüs sonrası görülmesi muhtemel olan zona hastalığına yakalandı.

NATO yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Almanya ve Romanya'ya planlanan ziyaretleri yüz yüze değil, uzaktan gerçekleşecek. Koronavirüsün ardından ortaya çıkabilen zona hastalığı teşhisi konan Stoltenberg, evden çalışıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Tüm ziyaretleri iptal oldu

İHA’da yer alan habere göre Stoltenberg'in, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve yarın da Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya, Polonya, Macaristan liderleri ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

Geçen ay koronavirüs testi pozitif çıkan Stoltenberg, hastalığı hafif semptomlarla evden çalışarak geçirmişti.

Zona hastalığı nedir?

Zona hastalığı, su çiçeğine neden olan varicella zoster isimli virüsün neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır.

Suçiçeği enfeksiyonu sonrasında etken virüs, kişinin sinir sistemine yerleşerek uzun yıllar boyunca inaktif şekilde yaşayabilir.

Virüs, vücudun bağışıklık sisteminde zayıflama olduğu dönemlerde zona olarak yeniden harekete geçebilir fakat zoster virüsü çoğunlukla aktif hale geçmez ve zona hastalığı ya da başka probleme neden olmaz.

Kimlerde görülür?

Bazı kişilerde ise birden fazla kez zona hastalığı ortaya çıkabilir.

Geçmişte suçiçeği geçirmiş olan herkeste zona hastalığı görülebilir. Suçiçeği veya buna neden olan su çiçeği virüsüne hiç maruz kalmamış olanların, zonaya yakalanması mümkün değildir.

En yaygın olarak 50 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Bununla birlikte daha önce suçiçeği geçirmiş olan her yaştan insanda bir ya da daha fazla kez ortaya çıkabilir.