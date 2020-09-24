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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

    Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Stoltenberg, bugün de Miçotakis ile bir telefon görüşmesi yaptı.
    • AA
    • 24.09.2020 - 18:56
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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

    NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Doğu Akdeniz konusunda telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

    Açıklamada, Stoltenberg'in telefon görüşmesini Türk ve Yunan liderlerle düzenli istişareler kapsamında yaptığı belirtildi.

    TEKNİK GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

    Açıklamaya göre, Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere yeniden başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Doğu Akdeniz'deki durumun ittifak ruhu ve uluslararası hukuk içinde çözülmesinin önemine işaret etti.

    Türk ve Yunan askeri heyetlerinin NATO'da teknik görüşmeler yaptığı hatırlatılan açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik ifadelerine yer verildi.

    Stoltenberg, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü #1

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