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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Stoltenberg, bugün de Miçotakis ile bir telefon görüşmesi yaptı.