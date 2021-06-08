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NATO Karargahı binası ilk kez havadan görüntülendi

NATO Karargahı binası ilk kez havadan görüntülendi

Brüksel'de yapılacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi, NATO Karargahı binası drone ile havadan görüntülendi.