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NATO Karargahı binası ilk kez havadan görüntülendi
Brüksel'de yapılacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi, NATO Karargahı binası drone ile havadan görüntülendi.
- AA
- 08.06.2021 - 18:23
- Güncelleme : 08.06.2021 - 19:16
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 14 Haziran 2021 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek.
NATO KARARGAHI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Zirve öncesi, NATO Karargahı binası ilk kez havadan drone ile görüntülendi.
NATO Karargahı binasının havadan görüntüleri VİDEO