Euro
10.4895
-0.15%
Dolar
8.6086
-0.05%
Altın
523.72
-0.42%
Borsa
1.448
0.04%
Bitcoin
277.600
-10.42%
EXEN Coin
34.50
0.14%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    NATO Karargahı binası ilk kez havadan görüntülendi

    Brüksel'de yapılacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi, NATO Karargahı binası drone ile havadan görüntülendi.
    • AA
    • 08.06.2021 - 18:23
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 19:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NATO Karargahı binası ilk kez havadan görüntülendi

    NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 14 Haziran 2021 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek.

    NATO KARARGAHI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Zirve öncesi, NATO Karargahı binası ilk kez havadan drone ile görüntülendi.

    NATO Karargahı binasının havadan görüntüleri VİDEO

    NATO Karargahı binası ilk kez havadan görüntülendi #1

    NATO Karargahı binası ilk kez havadan görüntülendi #2

    NATO Karargahı binası ilk kez havadan görüntülendi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir