NATO, Norveç'te tatbikat düzenliyor

27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, geniş kapsamlı tatbikata katıldı. Zorlu arazi şartlarındaki askeri hareketlilik görüntülendi.

NATO, binlerce askerle Norveç'te başlattığı tatbikat devam ediyor.

"Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) adlı tatbikata, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefikleri ile ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katılıyor.

30 BİN ASKER, 220 UÇAK, 50'DEN FAZLA GEMİ

Tatbikata hava, kara ve deniz unsurları katılıyor. 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi, soğuk hava koşulları ve zorlu arazide eğitimler yaparken görüntülendi.

Tatbikatta, "Norveç'in saldırıya uğradığı ve ittifak anlaşmasının toplu savunmayı öngören 5. maddesinin harekete geçirildiği" senaryo uygulanıyor.

DİKKAT ÇEKEN TATBİKAT

NATO, tatbikatın uzun süre önce planlandığını ve Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı olmadığını vurguladı, ancak Norveç'teki askeri hareketliliğin Ukrayna'daki çatışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

14 Mart'ta başlayan tatbikatın 1 Nisan'da tamamlanması öngörülüyor.