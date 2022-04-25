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    NATO savaş gemileri, tatbikat için Finlandiya'da

    Mayın gemileri, NATO'ya yeni katılım olabileceği söylentileri arasında Finlandiya'ya gitti.
    • 25.04.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 17:44
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    NATO savaş gemileri, tatbikat için Finlandiya'da

    İskandinav yarımadasında askeri hareketlilik yaşanıyor.

    NATO'ya ait üç savaş gemisi, Finlandiya donanmasının eğitimi için ülkenin güneybatısındaki Turku limanına ulaştı.

    Mayın gemileriyle tatbikat

    Savaş gemilerinin Finlandiya'ya gitmesi, Helsinki yönetiminin Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya katılma konusunu yüksek sesle dile getirdiği bir dönemde gerçekleşti.

    Finlandiya Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, mayın gemilerinin Finlandiya'nın kıyı filosundan iki mayın avcısıyla eğitim tatbikatı düzenleyeceği belirtildi.

    Finlandiya'da NATO tartışmaları

    Açıklamaya göre, 28 Nisan'da başlaması planlanan iki günlük tatbikat, Finlandiya gemilerini 2022'de NATO müdahale güçlerinde yer almaya hazırlayacak.

    Reuters'ın haberine göre; Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde NATO'ya katılıp katılmama konusunda karar alacağını söylemişti.

    NATO savaş gemileri, tatbikat için Finlandiya da #1

    Başbakan Marin: Dikkatli bir şekilde analiz edilmeli

    NATO ile iki yakın ortak Finlandiya ve komşusu İsveç, 30 üyeli ittifaka katılmaktan kaçınıyordu.

    Başbakan Marin, NATO'da yer alma seçeneğinin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini, ancak Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasından bu yana durumun değiştiğini söyledi.

    Finlandiya, Rusya ile 1300 kilometrelik kara sınırını paylaşıyor.


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