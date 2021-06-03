NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatında Türkiye'nin ekipmanlarına yoğun ilgi

Romanya'da düzenlenen tatbikatın sergi bölümünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı araç, silah ve teçhizatlar, dikkatleri üzerine çekti.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 NATO üyesi ülkenin katıldığı Steadfast Defender 2021 tatbikatı, dün sona erdi.

Tatbikat kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği zırhlıları sergilendi.

TSK'IN SİLAH VE TEÇHİZATLARI SERGİLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Romanya'daicra edilen Steadfast Defender 21 tatbikatında düzenlenen silah sergisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı araç gereç, silah ve teçhizat da sergilendi." dedi.

MPT-76'YA YAKINDAN İNCELEME

Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Rajmund Andrzejczak, Türk askerlerinin ekipmanları hakkında bilgi aldı.

Andrzejczak'ın, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-76'yı yakından incelediği görüldü.

Romanya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı araç, silah ve teçhizatlar sergilendi

MİLLİ PİYADE TÜFEĞİNİN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

MPT-76, NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçmiş durumda.

Silah, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor.

"KİRPİ" VE "VURAN"A BÜYÜK İLGİ

NATO’nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın ABD’li komutanı Amiral Robert Burke de Romanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Nicolae Ciuca ile beraber ülkelerin stantlarını gezerken, Türkiye'nin ekipmanlarının tanıtıldığı stantlarda tatbikata katılan 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu’ndan bilgi aldı.

Tatbikatta Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe aracı "Kirpi" ve "Vuran" gibi zırhlı muhabere araçları da tanıtıldı.

Üye ülkelerden askerler ve davetliler, tatbikatın son bölümündeki sergi alanında Türkiye'nin aktif olarak kullandığı bu araçlara büyük ilgi gösterdi.

"ASKERLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Tatbikatı protokol tribününden izleyen Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, yaptığı değerlendirmede, NATO için bu yılın en büyük tatbikatı olan Steadfast Defender 21'i takip ettiklerini belirtti.

Aramaz, "Ülkemiz bu sene ‘Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF)’ komutasını üstlendi. Bu çerçevede Türkiye’den 2 bine yakın askerimiz ve 200 civarında teçhizat burada Cincu'da konuşlandı. Bugün başarılı şekilde Türkiye’nin komutasında, Romanya’nın ev sahipliğinde NATO müttefikleriyle beraber bu tatbikatın başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı mutluyuz ve tabii ki askerlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Aramaz, komutasını Türkiye'nin üstlendiği tatbikatın ardından olumlu geri dönüşler ve tebrikler aldıklarını kaydetti.