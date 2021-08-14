NATO: Taliban ülkeyi zorla ele geçirirse tanınmayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"DİPLOMATİK VARLIĞIMIZ SÜRECEK"

Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, NATO üyelerinin bugün Afganistan'daki durum hakkında istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiğini belirterek, "Amacımız, Afgan hükümetini ve güvenlik güçlerini mümkün olduğunca desteklemektir. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir. Kabil'deki diplomatik varlığımız sürecek." ifadesini kullandı.

"TALİBAN ÜLKEYİ ELE GEÇİRİRSE TANINMAYACAK"

Çeşitli insan hakları ihlallerinin yanı sıra Taliban'ın neden olduğu yüksek düzeydeki şiddetten derin endişe duyulduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Taliban, ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalıdır. Siyasi çözümü desteklemeye kararlıyız." ifadesine yer verdi.

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.