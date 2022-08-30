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    NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

    30 Ağustos Zafer Bayramı, ülke genelinde coşkuyla kutlanırken NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
    • 30.08.2022 - 16:18
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    NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

    Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

    30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor.

    NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

    "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü"

    NATO Müttefik Kara Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle başladı.

    İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz." paylaşımı yapıldı.

    Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığı'nı da etiketledi.

    NATO dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı #1

    NATO dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı #2

    NATO dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı #3

    NATO dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı #4


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