NATO'dan Belarus'a tepki

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile buluşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Polonya'nın yanında olduğunu belirterek, Lukashenko'ya da tepki gösterdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Stoltenberg, Polonya sınırındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunarak, Belarus'un tutumuna tepki gösterdi.

"NATO, POLONYA'NIN YANINDADIR"

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısına ilişkin NATO tarafından bir de yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Polonya'nın NATO misyonlarına ve operasyonlarına yaptığı birçok katkı ile ittifaka bağlılığını yineledi. Bay Stoltenberg ayrıca, çok uluslu bir savaş grubu da dahil olmak üzere, NATO'nun Polonya'daki güçlü caydırıcı varlığının altını çizdi. Polonya NATO'nun yanında, NATO da Polonya'nın yanındadır" dediği bildirildi.

İKİLİ ARASINDA RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ ASKERİ YIĞINAĞI DA ELE ALINDI

Açıklamanın detayında iki liderin Rusya'nın Ukrayna yakınlarında devam eden askeri yığınağını ve Belarus ile Polonya, Letonya ve Litvanya arasındaki sınırdaki durumu görüştüğü bildirildi.

Ayrıca Bütün NATO müttefikleri olarak Lukashenko rejiminin komşu ülkelere baskı yapmak için savunmasız insanları sömürmesini şiddetle kınadıklarını belirtti.