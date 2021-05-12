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    Neçirvan Barzani: İsrailliler ile Filistinliler arasındaki 'şiddetten' endişeliyiz

    Neçirvan Barzani: İsrailliler ile Filistinliler arasındaki 'şiddetten' endişeliyiz

    IKBY Başkanı Barzani, paylaşımında İsrail'in katliamlarına tepki gösteremedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.05.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 12:03
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    Gazze, İsrail saldırılarına sahne olurken, bazı figürler Tel Aviv'e açıkça tepki göstermekten uzak ifadelere imza atıyor.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin, bu nitelikte bir açıklamada bulunduğu görüldü.

    BARZANİ'NİN MESAJI

    Barzani, İsrail ordusunun yol açtığı sivil katliamları görmezden gelerek, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki "şiddetten" endişeli olduklarını bildirdi.

    Twitter hesabından açıklama yapan IKBY Başkanı, bölgedeki gerilimi değerlendirdi.

    "ŞİDDETTEN ÇOK ENDİŞE DUYUYORUZ"

    Barzani, "Son zamanlarda İsrailliler ile Filistinliler arasında çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatına mal olan ve kutsal yerleri hedef alan şiddetten çok endişe duyuyoruz." paylaşımını yaptı.

    Neçirvan Barzani, mesajının devamında, huzursuzluğun sona ermesi için sükunet ve barışçıl çözüm çağrısında bulunduklarını ifade etti.

    Neçirvan Barzani: İsrailliler ile Filistinliler arasındaki şiddetten endişeliyiz #1

    Neçirvan Barzani: İsrailliler ile Filistinliler arasındaki şiddetten endişeliyiz #2

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    İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının yakın görüntüsü ViDEO



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    Neçirvan Barzani: İsrailliler ile Filistinliler arasındaki şiddetten endişeliyiz #4

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