Neil Armstrong dünyaya getirdiği parçalar satışa çıkıyor

Neil Armstrong tarafından 1969'da Apollo 11 görevi sırasında toplanan ay tozu parçacıkları açık artırmaya çıkıyor.

Satıştan sorumlu müzayede şirketi Bonhams, numunenin değerinin 800.000 ila 1.2 milyon dolar arasında olacağını açıkladı.

NADİDE AY TOZU

CNN International'ın haberine göre, Bonhams uzmanı Adam Stackhouse, satışa çıkartılacak numunenin yasal olarak satılabilen nadide ay tozu örneklerinden olduğu için değerini tahmin etme konusunda zorluklar yaşadıklarını ifade etti.

Stackhouse'a göre nadir ay tozlarına yoğun ilgi gösteriliyor.