Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
682.149
-0.19%
BTXN Coin
36.10
-2.35%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Neil Armstrong dünyaya getirdiği parçalar satışa çıkıyor

    Neil Armstrong tarafından 1969'da Apollo 11 görevi sırasında toplanan ay tozu parçacıkları açık artırmaya çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 01:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Neil Armstrong dünyaya getirdiği parçalar satışa çıkıyor

    Satıştan sorumlu müzayede şirketi Bonhams, numunenin değerinin 800.000 ila 1.2 milyon dolar arasında olacağını açıkladı.

    NADİDE AY TOZU

    CNN International'ın haberine göre, Bonhams uzmanı Adam Stackhouse, satışa çıkartılacak numunenin yasal olarak satılabilen nadide ay tozu örneklerinden olduğu için değerini tahmin etme konusunda zorluklar yaşadıklarını ifade etti.

    Stackhouse'a göre nadir ay tozlarına yoğun ilgi gösteriliyor.

    Neil Armstrong dünyaya getirdiği parçalar satışa çıkıyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Tekirdağ'da aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti
    İç Haber

    Tekirdağ'da aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü
    Gündem

    Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü

    Görüş Bildir