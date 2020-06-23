Neo-Nazi örgütüne bilgi sızdıran ABD'li asker tutuklandı

ABD'li bir asker, birliğine ait bilgileri, kendilerine saldırı düzenlemeyi planlayan satanist Neo-Nazi örgütü 'Dokuz Açılar Tarikatı'yla (O9A) paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

ABD Adalet Bakanlığın, iki yıl önce ABD ordusuna katılan 22 yaşındaki piyade er Ethan Melzer'in, aynı yıl satanist ve anarşist bir örgüt olan O9A'ya katıldını belirtti.

Ekim 2019'da yurt dışındaki bir üsse atanıp Nisan 2020'de başka bir üste görevlendirilen Melzer'in, bu süreçte birliğine yönelik saldırı planlayan O9A tarikatı ve onunla bağlantılı "Rape Waffen Tümeni" isimli bir grupla iletişime geçtiğinin tespit edildiği bildirildi.

Er Melzer'in, birliğinin bulunacağı yerleri ve güvenliğine ait birçok gizli bilgiyi grupla paylaştığı ifade edilen açıklamada, sanığın yaptığı yazışmada, söz konusu saldırıyı "Cihatçı bir saldırı" olarak nitelediği; bu saldırıda kendisini de feda edeceğini ifade ettiği belirtildi.

GİZLİ BİLGİLERİ EL KAİDE ÜYESİYLE DE PAYLAŞTI

Açıklamada, 17 Mayıs'ta da birliğine ait gizli bilgileri, bir El Kaide üyesiyle paylaşan Melzer'in, 24-25 Mayıs tarihlerinde ise birliğindeki asker sayısından, bulundukları üssün gözlem ve savunma kapasitesine kadar çok daha spesifik bilgileri paylaştığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Üsse daha büyük zayiat verilmesi için daha detaylı bilgiler paylaşacağına söz veren Melzer'in, bu süre zarfında kendi iradesiyle teslim olduğu ve FBI'ya suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Açıklamada, New York eyaleti Manhattan Bölge Mahkemesinde yargılanacak Melzer, 6 ayrı suçlama nedeniyle 3 kez müebbet ve 45 yıl hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanacak.

1960'larda kurulduğu iddia edilen Dokuz Açılar Tarikatı, şiddet yanlısı ırkçılığın yanı sıra Yahudi karşıtlığıyla da biliniyor.