Nepal’de dünyanın 5’nci altın renkli kaplumbağası görüldü

Yerel halk, nadir görülen mutasyona sahip kaplumbağayı, 'Hindu tanrısı Vishnu'nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti.

Nepal'de altın renkli bir kaplumbağa bulundu.

Uzmanlar bu kaplumbağanın, dünyada görülen 5’nci altın renkli kaplumbağa olduğunu iddia ediyor.

RENGİNİ SARI RENKLİ HÜCRELERDEN ALIYOR

Benzersiz rengiyle çok nadir görülen genetik mutasyondan kaynaklandığı belirtilen kaplumbağa, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini alıyor.

KUTSAL KABUL EDİLDİ

Yerel halk ise kaplumbağanın Hindu tanrısı Vishnu’nun enkarnasyonu olduğuna inanarak, altın renkli kaplumbağayı kutsal kabul etti.