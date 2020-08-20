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    Nepal’de dünyanın 5’nci altın renkli kaplumbağası görüldü

    Yerel halk, nadir görülen mutasyona sahip kaplumbağayı, 'Hindu tanrısı Vishnu'nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 14:09
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    Nepal’de dünyanın 5’nci altın renkli kaplumbağası görüldü

    Nepal'de altın renkli bir kaplumbağa bulundu.

    Uzmanlar bu kaplumbağanın, dünyada görülen 5’nci altın renkli kaplumbağa olduğunu iddia ediyor.

    RENGİNİ SARI RENKLİ HÜCRELERDEN ALIYOR

    Benzersiz rengiyle çok nadir görülen genetik mutasyondan kaynaklandığı belirtilen kaplumbağa, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini alıyor.

    KUTSAL KABUL EDİLDİ

    Yerel halk ise kaplumbağanın Hindu tanrısı Vishnu’nun enkarnasyonu olduğuna inanarak, altın renkli kaplumbağayı kutsal kabul etti.

    Nepal’de dünyanın 5’nci altın renkli kaplumbağası görüldü #1

    Nepal’de dünyanın 5’nci altın renkli kaplumbağası görüldü #2

    Nepal’de dünyanın 5’nci altın renkli kaplumbağası görüldü #3

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