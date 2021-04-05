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    Nepal’de düşen dev çığı kampçılar görüntüledi

    Kamp yapmak için Kapuche Gölü yakınlarına giden kampçılar, çığ düşme anlarını anbean kayıt altına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 11:41
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    Nepal’de düşen dev çığı kampçılar görüntüledi

    Nepal'de kamp yapmak için Annapurna bölgesinde Kaski ilçesine bağlı Sikles köyüne giden kampçılar, eşine az rastlanır bir olaya yakından şahit oldu.

    Kampçılar çadırlarında otururken bir anda Kapuche Buzulu Gölü’nün karşı tarafından beyaz dumanlar yükselmeye başladı.

    Çığ düştüğünü anlayan kampçılar, o kilometrelerce uzaktaki olayı kameraları ile kaydetmeye başladı.

    BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR

    Bir süre uzaktan izledikleri beyaz dumanlar kamp alanına kadar gelince, kampçılar kaçışmaya başladı.

    Olaya bağırarak tepki veren kampçılar, çadırlarını geride bırakarak bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

    Nepal'de düşen dev çığı, kampçılar görüntüledi VİDEO

    Nepal’de düşen dev çığı kampçılar görüntüledi #1

    Nepal’de düşen dev çığı kampçılar görüntüledi #2

    Nepal’de düşen dev çığı kampçılar görüntüledi #3

    Nepal’de düşen dev çığı kampçılar görüntüledi #4

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