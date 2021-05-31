Nestle: Piyasadaki ürünlerimizin yüzde 60'ı sağlıksız

Şirketin halihazırda satışta olan ürünleriyle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

İsviçre merkezli dünyanın en büyük yiyecek ve içecek üreticisi Nestle, bir skandalla gündeme geldi.

Nestle'yle ilgili ortaya çıkan belgeler, şirketin gıda portföyünün çoğunun sağlıksız olduğunu söylüyor.

"NESTLE'NİN ÜRÜNLERİNİN ÇOĞU SAĞLIKSIZ"

Financial Times'ın şirketin iç yazışmalarını ele geçirdiği haberinde, "Piyasadaki ana akım ürünlerin yüzde 60'ından fazlası 'bilinen sağlık tanımına' uymuyor" denildi.

Yazışmalarda, "Ne kadar yenilersek yenileyelim, bazı kategori ve ürünlerimiz asla 'sağlıklı' olmayacak." denildiği kaydedildi.

Yiyecek içecek sektöründe gündeme bomba gibi düşen bu haber, son yılların en büyük deşifresi olarak nitelendiriliyor.

SADECE YÜZDE 37'Sİ SAĞLIKLI

Bu yıl üst düzey yöneticiler arasında dolaştığı belirtilen sunum, evcil hayvan maması ve özel tıbbi beslenme gibi ürünler hariç, Nestle'nin yiyecek ve içeceklerinin yalnızca yüzde 37'sinin Avustralya Sağlık Yıldızı Değerlendirme Sistemi altında 3.5'in üzerinde bir not aldığını söylüyor.

Bu sistem, yiyecekleri 5 yıldız üzerinden puanlıyor ve "Access to Nutrition Foundation" (Gıdaya Erişim Vakfı) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından araştırmalarda kullanılıyor.

Nestle, 3.5 yıldız eşiğini “sağlığın onaylı tanımı” olarak nitelendiriyor.

"ÜRÜNLERİMİZDE ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK AMA..."

Aynı belgelerde, saf kahve hariç, içeceklerin yüzde 96'sı ile şekerleme ve dondurma portföyünün yüzde 99'unun 3.5 yıldız eşiğinin altında kaldığı bildirildi.

Suların yüzde 82'sinin, süt ürünlerinin yüzde 60'ının eşiği karşılayarak daha iyi puan aldığı aktarıldı.

Sunumda, "Ürünlerimizde önemli iyileştirmeler yaptık . Ancak portföyümüz, düzenleyici baskısının ve tüketici taleplerinin hızla arttığı bir ortamda, sağlığın tanımlarına karşı hala düşük performans gösteriyor." görüşü paylaşıldı.

KÜRESEL BASKI

Bulgular, gıda üreticilerinin obeziteyle mücadele ve daha sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek için küresel baskıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde ortaya çıktı.

Nestle'deki yöneticiler, beslenme konusunda ne gibi yeni taahhütlerde bulunacaklarını değerlendirirken, bu yıl planlarını açıklamayı hedefliyor.

Şirket, "öncü beslenme ve sağlık stratejisini güncellemek için şirket çapında bir proje üzerinde çalıştığını" söyledi.

"Ürünlerimizin beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olduğundan ve dengeli bir beslenmeyi desteklediğinden emin olmak için portföyümüzün tamamını insanların hayatlarının farklı evrelerinde inceliyoruz." açıklamasında bulunuldu.

"GIDA ŞİRKETLERİNİN İŞİ..."

Nestle'yle bir bağının olmadığı belirtilen Cornell Üniversitesi'nden beslenme bilimleri profesörü Marion Nestle, söz konusu şirket ve rakiplerinin, portföylerini genel olarak sağlıklı hale getirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

"Gıda şirketlerinin işi, hissedarlar için para sağlamak ve bunu mümkün olduğu kadar çabuk ve büyük miktarda gerçekleştirmektir. Büyük bir kitleye ulaşan ve mümkün olduğunca çok kişi tarafından satın alınan ve istenen ürünleri satacaklardır. Bu da abur cuburdur." şeklinde konuştu.

Nestle'nin açıklamasında "Seyahat yönümüz değişmedi ve net: Portföyümüzü daha lezzetli ve sağlıklı hale getirmeye devam edeceğiz." denildi.