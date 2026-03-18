Galatasaray'ı bekleyen dev gelir: Liverpool'u elerse kasayı iyice dolduracak!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında Liverpool karşısında 1-0'lık kritik bir galibiyet alan temsilcimiz Galatasaray, çeyrek final yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Avrupa kupalarındaki iddialı yürüyüşünü sürdüren sarı-kırmızılı ekip, sportif başarının yanı sıra mali açıdan da ciddi bir kazanç elde ediyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalması durumunda toplam gelirinin ne kadar olacağı da ortaya çıktı.

ŞU ANA KADAR 53.5 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılım aşamasında ayak bastı parası olarak 18,62 milyon euro aldı.

Bu tutar, turnuvaya dahil olan her kulübe UEFA tarafından sağlanan sabit katılım gelirini ifade ediyor.

Lig aşamasında ise sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek performans primi kaleminden 7 milyon euro kazandı.

LIVERPOOL'U ELERSE 12.5 MİLYON EURO DAHA

Galatasaray'ın lig aşamasındaki genel sıralaması da ek bir gelir kapısı açtı; bu kalemden 5,08 milyon euro kulübün hesabına yatırıldı.

Bunun yanı sıra yayın havuzundan 8,41 milyon euro, UEFA katsayı puanlaması üzerinden ise 2,42 milyon euro gelir elde edildi.

Galatasaray, son 16 turu öncesinde play-off aşamasını oynaması nedeniyle 1 milyon euro ek ödül aldı.

TOPLAM GELİR 66 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Son 16 turuna kalmanın karşılığı olarak da UEFA'dan 11 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar toplamda 53,5 milyon euro kazanmayı garantiledi.

Cimbom, Liverpool engelini de aşarsa 12,5 milyon euro daha kasasına koyacak.

Galatasaray'ın çeyrek finale yükselmesi durumunda böylelikle toplam Şampiyonlar Ligi geliri 66 milyon euro seviyesine ulaşacak.