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    Netanyahu: BAE Veliaht Prensi Zayed ile görüşmeye karar verdik

    İsrail Başbakanı Netanyahu, Zayed ile birbirlerini karşılıklı davet ettiklerini söyledi.
    • AA
    • 12.10.2020 - 13:30
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    Netanyahu: BAE Veliaht Prensi Zayed ile görüşmeye karar verdik

    İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazandı.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile "yakında" bir araya gelme konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

    ZAYED'İ İSRAİL'E DAVET ETTİ

    İki ülke arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının kabinede oylaması öncesi konuşan Netanyahu, Bin Zayed'i İsrail'e davet ettiğini belirtti.

    Zayed'in de kendisini BAE'ye davet ettiğini ve "yakında" bir araya gelme konusunda sözleştiklerini dile getiren Netanyahu, "Ama öncesinde BAE'den bir heyet İsrail'e gelecek ve buradan da bir heyet oraya (Abu Dabi) gidecek." ifadelerini kullandı.

    Yerel basına konuşan İsrailli yetkililer, gelecek hafta BAE'den üst düzey bir heyetin İsrail'e geleceğini dile getirdi.

    Netanyahu: BAE Veliaht Prensi Zayed ile görüşmeye karar verdik #1

    NETANYAHU ile ZAYED TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

    Öte yandan Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Bin Zayed'in hafta sonunda telefonda görüştüğü kaydedildi.

    Görüşmede Netanyahu ile Bin Zayed'in iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki barış ve istikrarın ele alındığı aktarıldı.

    İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştire anlaşması imzalanmıştı.

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