Netanyahu, BAE ziyaretini neden iptal ettiğini açıkladı

Netanyahu, BAE ziyaretini neden iptal ettiğini açıkladı

Netanyahu, son anda iptal ettiği BAE ziyaretinin nedeninin saldırı ihtimali olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmayı planladığı ziyareti iptal nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, 11 Mart'ta BAE'yi günübirlik ziyaret etmeyi planlamış ancak Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi üzerine ziyareti son anda iptal etmişti.

"SUUDİ ARABİSTAN HAVA SAHASI GÜVENLİ DEĞİL"

Yemen'deki İran destekli Husiler'in füze saldırılarını iptal nedeni olarak açıklayan Netanyahu, Suudi Arabistan hava sahasını kullanmayı tercih etmediğini söyledi.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Netanyahu, Husilerin düzenlediği füze saldırılarına işaret ederek, "Bir hafta önce Suudi Arabistan semalarında da sorunlar vardı." ifadesini kullandı.

"Ayrıntılara girmek istemiyorum" diyen Netanyahu, "Ürdün'ün İsrail'le iyi ilişkilere ihtiyacı olduğu kadar, bizlerin de Ürdün'le iyi ilişkilere ihtiyacımız var” dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretin iptal olmasının nedeni olarak "İsrail'in kabul edilemez düzenlemelere" gitmesi gösterildi.