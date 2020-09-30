Netanyahu: Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı'na ait gizli silah deposunu gösterdiği iddia edilen bir haritayı paylaşarak, Beyrut'ta yeni trajedinin yaşanabileceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesajla yaptığı hitapta, İran ve Lübnan Hizbullahı'nı hedef aldı.

"BEYRUT'TA BAŞKA BİR TRAJEDİ YAŞANABİLİR"

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait gizli silah deposunu gösterdiği ileri sürülen bir haritayı ekrana taşıyan Netanyahu, şöyle devam etti:

"Beyrut Limanı'nda geçen ay korkunç bir patlamaya şahit olduk. Bir sonraki patlama burada (Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen silah deposunu gösteren harita) yaşanabilir. Beyrut'un Cenah Mahallesi'ndeki bu yerde Hizbullah'ın gizli bir silah deposu var. Cenah sakinleri hemen harekete geçmeli. Bunu protesto etmelisiniz çünkü burada patlama olursa bir başka trajedi yaşanabilir."





HİZBULLAH, DEPOYU BASINA AÇTI

Lübnan’da Hizbullah Genel Sekreteri Hassan Nasrallah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyrut’ta Hizbullah’a ait depoların bulunduğu iddiasını yalanlayarak bölgeyi gazetecilere açtı.