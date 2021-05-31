Netanyahu, muhaliflerle koalisyon kurmayı planlayan Bennett'e yüklendi

Koltuğu sallanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalif partilerle koalisyon hükümeti kurmak için çalışacağını duyuran Yamina Partisi lideri Naftali Bennnett'i hedef aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında Yamina Partisi lideri Naftali Bennnett'i hedef aldı.

Bennett, Yesh Atid’in lideri Yair Lapid ile koalisyon kurmak için çalışacağını açıklamıştı.

"BENNET’İN TEK UMURSADIĞI ŞEYBAŞBAKAN OLMAK"

Netanyahu, Bennett’i yüzyılın aldatmacasını gerçekleştirmekle suçlayarak Yamina liderinin tek umarsadığı şeyin başbakan olmak olduğunu söyledi.

İsrail Başbakan’ı Bennett-Lapid önderliğindeki koalisyon hükümetinin İsrail'in güvenliği ve geleceği için tehdit teşkil ettiğini öne sürerek, Bennet ile Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar'a dönüşümlü başbakanlık teklifini tekrardan iletti.

Yamina lideri ise bu teklifi reddetti.

NETANYAHU KOLTUĞUNU KAYBEDECEK

Söz konusu Bennett-Lapid koalisyonu kurulursa 12 yıldır görevde olan Netanyahu Başbakanlık görevini kaybedecek, ilk 2 yıl Bennett başbakan olacak, sonraki 2 yıl koltuğa Lapid oturacak.