Netanyahu: Orta Doğu ülkeleri, İran'a yaptırımı destekliyor

İsrail Başbakanı, ABD'nin Tahran'a yaptırımları geri getirmek istemesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Netanyahu, Orta Doğu ülkelerinin yaptırımların arkasında durduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uluslararası yaptırımları geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi bildirimde bulundu.

Avrupa Birliği, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekildiği için Tahran'a yaptırım yaptırımları geri getirebilecek bir ülke olmadığını söyledi.

Trump'ın hamlesiyle ilgili bir açıklama da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.

"ORTA DOĞU'DAKİ YÖNETİMLER GURURLA DESTEKLİYOR"

Netanyahu, "İsrail, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (İran anlaşmasına) sessizce karşı çıkan ve şimdi yaptırımların yeniden kamuoyuna açıklanmasını destekleyen Orta Doğu'daki yönetimler gibi, ABD'yi gururla ve kararlı bir şekilde destekliyor." dedi.

Tahran'ın "normal bir ülke olmadığını" savunan Netanyahu, "Nihayetinde şunu anlamalılar: İran normal bir ülke gibi muamele görmek istiyorsa, normal bir ülke davranmaya başlaması gerekiyor. Bu henüz olmadı." ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Tahran, anlaşmanın hiçbir taahhüdünü yerine getirmeyeceğini bildirmişti.

"ABD'Yİ TAKDİR EDİYORUM"

ABD'yi İran'a yaptırımları geri getirme girişiminden dolayı takdir ettiğini belirten İsrail Başbakanı, kararın doğru olduğunu savundu.

Binyamin Netanyahu, "2018'de ABD, İran'la yaptığı tehlikeli nükleer anlaşmadan çekildiğinde doğru kararı verdi. Bu anlaşma asla yapılmamalıydı. İran'ın bombaya giden yolunu engellemedi, bombaya giden yolu açtı." diye konuştu.

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