Netanyahu'dan 'İran' açıklaması: Nükleer programlarına ait belirli bir unsur vuruldu

İHA

İsrail, Gazze ve Lübnan'ın ardından şimdi de İran'ı hedefine aldı...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzlediği saldırıya dair dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı.

"BU BİR SIR DEĞİL"

Netanyahu, saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu belirterek, savunma ve füze üretim kapasitesinin de zayıfladığını aktardı.

Netanyahu, "Bu bir sır değil. Bu saldırıda nükleer programlarına ait vurulan belirli bir unsur var” ifadesinde bulundu.

İran'ın başkenti Tahran çevresindeki Rusya tarafından tedarik edilen 3 adet S-300 hava savunma bataryasının vurulduğunu aktaran Netanyahu, İran'ın uzun menzilli balistik füzelerde kullandığı katı yakıt üretim kabiliyetine de ciddi zarar verildiğini bildirdi.