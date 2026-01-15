New York Belediye Başkanı Mamdani resmi konut tuvaletine taharet musluğu taktırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

New York Belediyesi'nin ilk Müslüman başkanı olan Zohran Mamdani ay başında görevi devralmıştı.

12 Ocak'ta eşi Rama Duwaji ile birlikte Belediye Başkanlığı resmi konutu olan Gracie Konağı'na taşınan Mamdani'nin evde yapacağını açıkladığı ilk değişiklik dikkat çekti.

TAHARET MUSLUĞU KOYDURACAK

Müslüman başkan, yeni taşındığı evde herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği sorusuna konağa taharet muslukları taktıracakları cevabını verdi.

Bu değişikliğin arzu ettiği bir hedef olduğunu belirten Mamdani, "Başarabilecek miyiz, göreceğiz." dedi.

KEDİ SAHİPLENMEK İSTİYOR

Diğer yandan evinde beslemek üzere bir kedi sahiplenmek istediğini söyleyen başkan, bu nedenle alerji tedavisi gördüğünü belirtti.

TOPLU TAŞIMA KULLANMAYI SÜRDÜRECEK

Queens'de eşiyle yaşadıkları kiralık dairelerinden Manhattan'daki makam evine taşınan Mamdani, toplu taşıma kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

GRACIE KONAĞI

1799’da inşa edilen Gracie Konağı, 1942'den bu yana New York belediye başkanlarının resmi ikametgâhı olarak kullanılıyor.