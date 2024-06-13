New York Times: Batı'nın zayıf liderleri, İtalya'da buluştu Batı'da birçok liderin güç kaybı yaşadığı hatırlatıldı. G7'nin önde gelen yöneticilerinin siyasi açıdan düştüğüne vurgu yapıldı.

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İtalya, 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

G7 ülkeleri; Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

New York Times gazetesi, zirve öncesinde söz konusu ülkelerin liderlerini sert sözlerle eleştirdi.

"Bu ülkelerin liderleri siyasi açıdan zayıf"

"Batı'nın zayıf liderleri, düzensiz dünyayı görüşmek için İtalya'da toplandı" başlıklı haberde, şöyle denildi:

G7, önde gelen sanayi ülkelerini buluşturuyor ancak bu ülkelerin liderleri siyasi açıdan zayıf. Ukrayna ve Gazze, çözümsüz kalmaya devam ediyor.

Sunak ve Macron ile ilgili tespit

Batı'da siyasi açıdan çalkantılı bir dönemin yaşandığı belirtilerek şu notlara yer verildi:

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Muhafazakar Partisi'nin iktidardan düşmesinin beklendiği seçime üç hafta uzaklıkta.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisinin Avrupa seçimlerinde aşırı sağa karşı ağır kayıplar vermesinin ardından erken genel seçim kararı aldı.

Scholz, Biden, Kishida...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Sosyal Demokrat Partisi de bu seçimlerde dağıldı. Başkan Biden ise selefi eski Başkan Donald Trump ile çekişme halinde.



Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Liberal Demokrat Parti içinde artan huzursuzlukla karşı karşıya. Bu sonbaharda koltuğundan olabilir.

Trudeau, popülizmden yakınıyor

Öte yandan, 8 yılı aşkın süredir iktidarda olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ise Avrupa ve ABD'de popülizmin yükselişinden yakındığı belirtildi.

Güç kaybına uğrayan Batılı liderlerin, böyle bir dönemde küresel meseleleri ele almak üzere toplantı yapacağı kaydedildi.