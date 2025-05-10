New York Times: İsrail bizim müttefikimiz değil

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İsrail uluslararası arenadaki desteğini kaybediyor....

Gazze'deki katliama dahi destek veren Donald Trump yönetimi, İsrail'den uzaklaşmaya başladı.

Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden kendisini manipüle ettiğini düşünen Trump, İsrail yönetimi ile arasına mesafe koyma kararı aldı.

Donald Trump'ın restinin ardından ABD medyası da İsrail'i hedef alan manşetler atmaya başladı.

"İSRAİL BİZİM MÜTTEFİKİMİZ DEĞİL"

Thomas L. Friedman, New York Times'taki makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben yazdığı yazısında, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yönetimini sert bir şekilde eleştirdi.

İçerik, 'Bu İsrail yönetimi bizim müttefikimiz değil' başlığıyla yayınlandı.

Friedman’a göre, Netanyahu'nun yönetimi ABD'nin Orta Doğu’daki çıkarlarına ciddi şekilde zarar veriyor ve artık ABD'nin müttefiki sayılmıyor.

"TRUMP'IN İSRAİL ZİYARETİNİ İPTAL ETMESİ STRATEJİK BİR HAMLE"

Friedman, Trump’ın İsrail'i ziyaret etmeme kararını stratejik bir hamle olarak değerlendirdi. Trump’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile görüşme planlarını memnuniyetle karşılarken, Netanyahu’yu ziyaret etmeme kararının, ABD'nin bölgedeki çıkarlarına dair bir farkındalık gösterdiğini belirtti.

Friedman, Netanyahu'nun önceliğinin barış değil, Batı Şeria'nın ilhakı ve Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi olduğunu savundu.

"NETANYAHU'NUN POLİTİKALARI ABD'NİN ÇIKARLARINA DA ZARAR VERİYOR"

Friedman, Netanyahu'nun aşırı sağcı ve milliyetçi politikalarının, sadece Filistinlilere değil, ABD'nin bölgedeki güvenlik çıkarlarına da zarar verdiğini vurguladı.

İsrail'in bu politikalarla, bölgedeki diğer Arap ülkeleri ve Amerika ile olan ilişkilerini tehdit ettiğini belirten Friedman, ABD’nin İsrail ile olan tarihi müttefikliğinin bu sebeplerle ciddi şekilde sarsıldığını dile getirdi.

"NETANYAHU'NUN GAZZE SALDIRILARI ORTA DOĞU'YU İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR"

Ayrıca, Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile normalleşme planını engellediğini ve kişisel çıkarları uğruna İsrail’in ulusal çıkarlarını ihmal ettiğini öne sürdü.

Friedman, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarını ve Batı Şeria'daki ilhak planlarını eleştirerek, bunların bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıracağını belirtti.

"İSRAİL'E KÖRÜ KÖRÜNE DESTEK VERMEYİN"

Friedman, Biden yönetimini uyararak, İsrail hükümetinin politikalarına körü körüne destek vermemeleri gerektiğini ifade etti ve bu tutumun ABD'nin bölgedeki çıkarlarını riske atabileceğini belirtti.

Yazısının sonunda, savaşın durdurulması gerektiğini vurguladı ve İsrail'in şiddetle eleştirilen eylemlerine karşı daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi.