New York Times: Joe Biden ay sonunda Suudi Arabistan'a gidecek

New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dahil birçok üst düzey yetkiliyle bir araya geleceğini yazdı.

New York Times gazetesinin, üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden bu ay sonunda İsrail ve Avrupa'ya yapmaya planladığı seyahatine Suudi Arabistan'ı da ekledi.

Biden, Veliaht Prens Selman ile görüşecek

Söz konusu ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın yanı sıra Mısır, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Biden'ın görevinin başından bu yana Suudi Arabistan'ı "küresel parya" ilan etmeye çalıştığına işaret edilen haberde, Biden'ın şu anda artan petrol fiyatlarını düşürmeye çalıştığı ve bu nedenle de Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden kurulması için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, söz konusu ziyaret hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.