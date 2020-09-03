New York Valisi Andrew Cuomo: New Yorkluların Trump'la işi bitti

ABD yönetiminin New York dahil 'kanunsuz' saydığı şehirlere federal fonları çekeceği haberi sonrası New York Valisi Andrew Cuomo, Trump'a New York'la ilgili tehditkar cümleler savurdu.

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD yönetiminin New York dahil “kanunsuz” saydığı şehirlere federal fonları çekeceği haberleri üzerine Başkan Donald Trump'ı tehdit etti.

Cuomo, Başkan Trump'ın New York şehrine gelmesi halinde, kendini koruyabilmesi için yanında ordu getirmesi gerektiğini söyledi.

"NEW YORKLULARIN TRUMP'LA İŞİ BİTTİ"

Şehirde cinayet oranlarının artması üzerine polis departmanına federal fonu keseceğini söyleyen başkana tepki gösteren Cuomo, "Trump, New York sokaklarında gezmek istiyorsa yanında bir ordu getirmesi iyi olur. New Yorkluların onunla işi bitti. New York şehrinde yürümek için yeterli koruma bulamaz." ifadelerini kullandı.

Vali, Trump'ın New York, Portland, Seattle ve Washington'dan yönlendirilebilen federal fonların gözden geçirilmesini emrettiği beş sayfalık bildirisinin yasallığından şüphe duyduğunu söyledi.