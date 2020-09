Haberler

New York Valisi Andrew Cuomo: New Yorkluların Trump'la işi bitti

ABD yönetiminin New York dahil 'kanunsuz' saydığı şehirlere federal fonları çekeceği haberi sonrası New York Valisi Andrew Cuomo, Trump'a New York'la ilgili tehditkar cümleler savurdu.