New York'ta kapalı alanlarda maske zorunluluğunu kaldırma kararı

Vali Hochul'ın, kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğuna son verecek kararı duyuracağı belirtildi.

Çeşitli ülkeler, koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya başladı.

İsveç'ten gelen haberin ardından bir karar da ABD'nin New York kentinde alındı.

New York Valisi Kathy Hochul, kentte kapalı mekanlarda uygulanan katı maske kuralını bugün itibarıyla kaldırmaya karar verdi.

MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERİYOR

New York Times'ın konuyla ilgili üç kişiye dayandırdığı haberinde, işletmelerin müşterilerinden tam aşı kanıtı istemesi ya da sürekli maske takma zorunluluğunu sona erecek.

Normal şartlarda perşembe günü sona erecek olan kuralın yenilenmesi gerekiyordu.

OKULLARIN DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan, Vali Hochul tarafından New York'taki okullarda devam eden maske zorunluluğuna ilişkin ne tür bir karara imza atılacağı henüz bilinmiyor.

"ZAFER İLANI DEĞİL"

Ayrıca Connecticut, Delaware, New Jersey ve Oregon eyaletlerindeki okullarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararlaştırıldı.

New Jersey Valisi Philip D. Murphy, "Bu bir zafer ilanı değil." açıklamasında bulundu.

Kaliforniya'da da kapalı mekanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu, tam aşılı kişiler için gelecek hafta kaldırılacak.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesine göre, ABD'de şimdiye kadar 78 milyon 556 bin 193 vaka ve 932 bin 443 ölüm kayıtlara geçti. Hastalığa yakalanan 48 milyon 828 bin 328 kişi sağlığına kavuştu.

Vaka sayıları bakımından Kaliforniya listenin ilk sırasında yer alırken, bu eyaleti sırasıyla Teksas, Florida ve New York izliyor.