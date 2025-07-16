New York'ta korku dolu anlar: Metro istasyonunu sel bastı

New York'u şiddetli yağışlar vurdu.

Şehirde metro ve banliyö trenleri, Pazartesi gecesi şehrin bazı bölgelerini etkileyen sağanak yağış nedeniyle ciddi aksaklıklarla karşılaştı.

METROLARI SEL BASTI

Bu durum bazı istasyonlarda su baskınlarına yol açtı.

Şehir, sel felaketiyle başa çıkmaya çalışırken, 1, 2 ve 3 numaralı hatlar ile Staten Island Demiryolu'nun güney kesimi de dahil olmak üzere birçok hatta yolcular önemli gecikmeler ve hizmet kesintileri yaşadı.

KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

28. Cadde İstasyonu'ndaki platforma su selinin hücum ettiği görülüyor.

Daha sonra çekilen bir videoda, yolcuların bacaklarını yerden kaldırmaya çalıştıkları sırada suyun metro vagonuna girdiği görülüyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

New York şehrinin beş ilçesinin tamamı için ani sel uyarısı yayınlandı.

New Jersey Valisi Phil Murphy, eyaletin bazı bölgelerinde meydana gelen ani sel ve "yüksek yağış seviyeleri" nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.