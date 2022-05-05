Petrol
110.79
0.72%
Euro
15.65
-0.06%
Dolar
14.72
-0.09%
Altın
896.85
0.70%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
587.140
2.90%
BTXN Coin
16.28
7.38%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    New York'ta koronavirüsten hastaneye yatışlarda artış yaşandı

    New York'ta koronavirüs sebebiyle hastaneye yatanların sayısında artış yaşandığı açıklandı.
    • 05.05.2022 - 02:38
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 03:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    New York'ta koronavirüsten hastaneye yatışlarda artış yaşandı

    Küresel bir kriz haline gelen koronavirüs ABD'de etkisini tekrar gösterdi.

    "Ciddiye alıyoruz ama panik yapmıyoruz"

    New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyalette koronavirüse bağlı toplam 2 bin 119 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

    Vali Hochul, vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda artış görüldüğüne dikkati çekerek, “Bunu ciddiye alıyoruz ancak panik yapmıyoruz." ifadesini kullandı.

    Hastaneye yatışlarla ilgili söz konusu rakamın, önceki aya kıyasla yaklaşık 3 kat arttığı değerlendirmesinde bulunuldu.

    New York ta koronavirüsten hastaneye yatışlarda artış yaşandı #1

    Uyarı seviyesi orta seviyeye çıkarıldı

    AA'nın haberine göre, geçen hafta New York’taki koronavirüs uyarı seviyesi “düşük”ten “orta” seviyeye çıkarılmıştı.

    Omicron varyantı nedeniyle ülkede vaka sayılarının tavan yaptığı geçen yıl sonunda New York’ta hastaneye yatış rakamı 13 bine çıkmıştı.

    John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, New York’ta şu ana kadarki toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 68 bini aşmış bulunuyor.


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da drift festivalinde faciadan dönüldü
    3. Sayfa

    Antalya'da drift festivalinde faciadan dönüldü

    Rusya: Yarın Azovstal'dan sivil tahliye koridoru açacağız
    Dünya

    Rusya: Yarın Azovstal'dan sivil tahliye koridoru açacağız

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Görüş Bildir