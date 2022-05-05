New York'ta koronavirüsten hastaneye yatışlarda artış yaşandı

New York'ta koronavirüs sebebiyle hastaneye yatanların sayısında artış yaşandığı açıklandı.

Küresel bir kriz haline gelen koronavirüs ABD'de etkisini tekrar gösterdi.

"Ciddiye alıyoruz ama panik yapmıyoruz"

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyalette koronavirüse bağlı toplam 2 bin 119 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Vali Hochul, vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda artış görüldüğüne dikkati çekerek, “Bunu ciddiye alıyoruz ancak panik yapmıyoruz." ifadesini kullandı.

Hastaneye yatışlarla ilgili söz konusu rakamın, önceki aya kıyasla yaklaşık 3 kat arttığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Uyarı seviyesi orta seviyeye çıkarıldı

AA'nın haberine göre, geçen hafta New York’taki koronavirüs uyarı seviyesi “düşük”ten “orta” seviyeye çıkarılmıştı.

Omicron varyantı nedeniyle ülkede vaka sayılarının tavan yaptığı geçen yıl sonunda New York’ta hastaneye yatış rakamı 13 bine çıkmıştı.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, New York’ta şu ana kadarki toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 68 bini aşmış bulunuyor.