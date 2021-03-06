New York'ta koronavirüsten ölümler gizlendi iddiası

ABD'nin New York eyaletinde bakımevlerindeki koronavirüs ölümlerinin yarısın, Vali Andrew Cuomo'nun üst düzey danışmanlarının sağlık yetkililerine müdahalesiyle gizlendiği iddia edildi.

New York Times ve Wall Street Journal’de yer alan ve konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırılan haberlere göre, New York Valiliğinin Temmuz 2020’de açıkladığı raporda sadece bakımevlerinde koronavirüsten ölenlerin gösterildiği, bakımevlerinde virüse yakalanıp hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybedenlerin ise rapora dahil edilmediği kaydedildi.

600 BAKIMEVİNDEKİ ÖLÜMLER GİZLENDİ

Haberlerde, Cuomo’nun danışmanları ile sağlık yetkililerinin eyalette bulunan yaklaşık 600 bakımevindeki koronavirüs bağlantılı ölümlerin toplam sayısı hakkında önceden bilgisi olduğu ancak verilerin kasıtlı olarak kamudan gizlendiğinin ortaya çıktığı iddia edildi.

NEW YORK BAKIMEVLERİNDE ÖLÜM SAYILARI GİZLENDİ İDDİASI

New York Başsavcılığının 28 Ocak’ta yayımladığı 76 sayfalık raporda eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki koronavirüs ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.

ÖLÜM SAYISI 2 KATI ÇIKTI

Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, New York eyaleti yetkililerinin 8 bin 500 civarında açıkladığı koronavirüs bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti.

Cuomo yönetimi bakımevlerindeki gerçek verileri gizlemekle suçlanmıştı.

"SİYASALLAŞTIRILMAMASI İÇİN AÇIKLAMAYI ERTELEDİK"

Cuomo’nun baş danışmanı Melissa DeRose, 10 Şubat’ta eyalet milletvekillerine, bakımevleri ile ilgili verileri, eski başkan Donald Trump yönetimi tarafından siyasallaştırılmasından endişe duydukları için açıklamayı ertelediklerini savunmuştu.

VİRÜSLÜ HASTALARI GERİ GÖNDERDİLER

Associated Press’in (AP) ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı bir haberde de ayrıca eyalet yetkililerinin salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastayı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği iddia edilmişti.

Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek eyalet yönetimi bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.

Cuomo, 16 Şubat’taki basın toplantısında, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerinin gizlenmesiyle ilgili eleştiriler üzerine hata yaptıklarını ve yeterince şeffaf olamadıklarını kabul etmiş, “Bakımevlerindeki Kovid-19 verilerini kamuoyuyla paylaşmalıydık. Daha farklı olabilirdi, dersimizi aldık.” diye konuşmuştu.