Euro
9.9149
-0.25%
Dolar
8.4317
-0.62%
Altın
489.38
0.69%
Borsa
1.459
1.02%
Bitcoin
416.675
0.77%
EXEN Coin
29.15
4.81%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

    ABD'nin New York şehrinde okullarda öğretmenlere ve diğer çalışanlara koronavirüs aşısı zorunlu hale getirildi.
    • AA
    • 23.08.2021 - 21:18
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 21:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

    ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısına tam kullanım onayı vermesinden hemen sonra, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'dan bir açıklama geldi.

    OKUL ÇALIŞANLARINA AŞI ZORUNLULUĞU

    New York Belediye Başkanı Blasio, devlet okullarında çalışan herkesin 27 Eylül’e kadar ilk doz aşısını yaptırmak zorunda olduğunu duyurdu.

    Aşı yaptırmayan okul çalışanlarına düzenli test yaptırmak gibi bir seçenek sunulmazken, aksi durumda uygulanacak yaptırım konusunda açıklama yapılmadı.

    YA AŞI YA DA TEST ZORUNLULUĞU VARDI

    Şehirde daha önce okul çalışanları, diğer şehir çalışanları gibi aşı yaptırmak ya da düzenli olarak test olmak zorundaydı.

    New York şehrinde 1 milyona yakın öğrenci 13 Eylül’de okula başlayacak.

    New York ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir