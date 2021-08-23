New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

ABD'nin New York şehrinde okullarda öğretmenlere ve diğer çalışanlara koronavirüs aşısı zorunlu hale getirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısına tam kullanım onayı vermesinden hemen sonra, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'dan bir açıklama geldi.

OKUL ÇALIŞANLARINA AŞI ZORUNLULUĞU

New York Belediye Başkanı Blasio, devlet okullarında çalışan herkesin 27 Eylül’e kadar ilk doz aşısını yaptırmak zorunda olduğunu duyurdu.

Aşı yaptırmayan okul çalışanlarına düzenli test yaptırmak gibi bir seçenek sunulmazken, aksi durumda uygulanacak yaptırım konusunda açıklama yapılmadı.

YA AŞI YA DA TEST ZORUNLULUĞU VARDI

Şehirde daha önce okul çalışanları, diğer şehir çalışanları gibi aşı yaptırmak ya da düzenli olarak test olmak zorundaydı.

New York şehrinde 1 milyona yakın öğrenci 13 Eylül’de okula başlayacak.