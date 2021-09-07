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    New York'ta şiddetli yağış sele neden oldu

    ABD'nin New York kentine bağlı Queens bölgesinde aşırı yağış sele yol açtı.
    • AA
    • 07.09.2021 - 02:17
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    New York'ta şiddetli yağış sele neden oldu

    ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde şiddetli sağanak yağışın ardından sel yaşandı.

    Selin ardından bölgede büyük çapta hasar meydana geldi.

    BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

    Sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve FEMA Yöneticisi Deanne Criswell basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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