New York'ta Trump Ölüm Saati panosu asıldı

Times Meydanı'na kurulan panoyla, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterildi.

ABD, koronavirüs salgınında merkez üssü haline geldi.

1 milyon 400 bini aşkın vakanın görüldüğü ülkede, 85 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Başkan Donald Trump yönetimi, ABD'nin karşı karşıya kaldığı bilanço nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde...

"TRUMP ÖLÜM SAATİ"

New York'ta, koronavirüs ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı.

Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi.

ABD'de korona ölümlerinden Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı VİDEO

"RAKAMLAR KONUŞSUN"

Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.

ÖLÜMLERDEN TRUMP YÖNETİMİNİ SORUMLU TUTTU

Koronavirüs ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.

EN ÇOK ETKİLENEN EYALET NEW YORK

ABD'de New York, salgından en çok etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

Bölgede 350 bin 848 koronavirüs vakası ve 27 bin 290 ölüm kayda geçti.

New York'u 142 bin 861 vaka ve 9 bin 727 ölüm ile New Jersey izliyor.