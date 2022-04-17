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    New York'ta yastık savaşı düzenlendi

    Yastıklarla birbirlerine saldıran katılımcılar yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.
    • 17.04.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 09:22
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    New York'ta yastık savaşı düzenlendi

    ABD'nin New York kenti, yastık savaşına ev sahipliği yaptı.

    Katılımcılar, yastıklarıyla Washington Square Park'da bir araya geldi.

    Yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldıran gruplar, renkli görüntüler oluşturdu.

    Yastık savaşında renkli görüntüler

    Elleri yastıklı katılımcılar, rakiplerine karşı üstün gelebilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

    AA'nın haberine göre; Uluslararası Yastık Savaşı Günü, her yıl nisan ayında gerçekleştiriliyor.

    New York'ta yastık savaşı düzenlendi ViDEO

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