New York'taki Azerbaycanlılar, Şuşa'nın işgalden kurtarılmasını sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurması, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları sokağa döktü.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Karabağ'da kararlı ilerleyişine devam ediyor.

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurdu.

"ŞUŞA'DA EZAN SESİ DUYULACAK"

Kentin kurtuluşunun Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.

AZERBAYCANLILARIN BÜYÜK COŞKUSU

New York'ta yaşayan Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını sevinç gösterileriyle kutladı.

"KARABAĞ BİZİMDİR" SLOGANLARI

Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları bulunan grup, ''Karabağ bizimdir, bizim olacak'' sloganı attı.

Daha sonra konvoy oluşturan Azerbaycanlılar, araçlarıyla şehir turunu sürdürdü.

ŞUŞA'NIN ÖNEMİ

1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür insanının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.