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    New York’taki saldırının şüphelisi aranıyor

    New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn metro istasyonunda düzenlenen saldırının ardından olayda bilgisi bulunduğu gerekçesiyle aranan Frank James’in artık şüpheli olarak arandığını duyurdu.
    • 13.04.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 17:48
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    New York’taki saldırının şüphelisi aranıyor

    ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna dün silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırganın kimliğinin belirlenmediği sadece arandığı açıklanmıştı.

    Frank, artık şüpheli

    New York Belediye Başkanı Eric Adams yaptığı açıklamada, daha önce olayda bilgisi bulunduğu gerekçesiyle aranan Frank James’in artık şüpheli olarak nitelendirildiğini duyurdu.

    "Aranıyor" ilanı asıldı

    New York Polis Departmanı (NYPD), Brooklyn metrosuna silahlı saldırı düzenleyen ve 10'u kurşunla olmak üzere en az 23 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli Frank James için yeni bir “aranıyor” ilanı yayınladı.

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler VİDEO

    62 yaşındaki kaçak

    NYPD Dedektif Şefi James Essig basın toplantısında, şüpheli Frank James’in kaçak olduğunu belirterek, “Metrodaki saldırıyla bağlantısını öğrenmek için James’in yerini bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

    Polis, 62 yaşındaki şüpheli James’in ABD’nin Philadelphia şehri ve Wisconsin eyaletinde adresleri olduğunu söyledi.

    New York’taki saldırının şüphelisi aranıyor #1

    İnceleme bitti, seferlere devam ediliyor

    Öte yandan New York City'nin Metro Sistemi tarafından yapılan açıklamada, Brooklyn 36. Cadde metrosunun, NYPD’nin incelemelerini bitirmesinin ardından bugün seferlerine devam ettiği bildirildi.

    New York’taki saldırının şüphelisi aranıyor #2

    Gaz maskesi takıp, kutuyu trene attı

    New York Polis Departmanı (NYPD) dün yaptığı açıklamada, saldırganın metroda “gaz maskesine benzeyen bir şey” taktığını ifade ederek, çantasından çıkardığı bir kutuyu trene atmasıyla trenin dumanla dolduğunu ve ardından saldırganın silahla ateş ettiğini belirtmişti.

    NYPD, ayrıca metro saldırının terör eylemi olarak soruşturulmadığını açıklamıştı.

    New York’taki saldırının şüphelisi aranıyor #3

    New York’taki saldırının şüphelisi aranıyor #4

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