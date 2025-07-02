New York'un müstakbel belediye başkanından Trump'ın açıklamasına tepki

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti yöneticileri arasında yetki tartışmaları devam ediyor.

New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani, Başkan Donald Trump'ın düzensiz göçmenlere yönelik uygulamaları engellemesi halinde kendisini sınır dışı edeceğine ilişkin ifadesine tepki gösterdi.

"KENTTE TERÖR ESTİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Mamdani, X hesabında paylaştığı açıklamayla Trump'ın kendisini hedef alan ifadelerine yanıt verdi.

Belediye başkanı seçilince Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileriyle işbirliğinde bulunmayacağını söylediği için Trump'ın kendisini vatandaşlığını elinden almak ve sınır dışı etmekle tehdit ettiğini belirten Mamdani, "Bu sözleri yasaları çiğnediğim için değil, ICE'nin kentimizde terör estirmesine izin vermeyeceğim için sarf etti." ifadesini kullandı.

"TEHDİTLERİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Mamdani, Trump'ın "tehdidine" boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, "(Trump'ın) Açıklamaları sadece demokrasimize yönelik saldırı olmakla kalmıyor, ayrıca sessiz kalmayı reddeden her bir New York sakinine 'Eğer sesini yükseltirsen, peşine düşerler' mesajı da gönderiyor.

Bu tehdidi kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP TUTUKLAMAK İLE TEHDİT ETTİ

Trump, dün düzensiz göçmenlerin tutulacağı Florida eyaletindeki "Timsah Alcatraz" adlı gözaltı merkezini ziyareti esnasında Mamdani'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Mamdani'nin göçmenlik yetkilileriyle çalışmaması durumunda onu tutuklayıp sınır dışı etmek zorunda kalacaklarına işaret eden Trump, "Bu ülkede komüniste ihtiyacımız yok ama olursa da ulus adına onu çok dikkatli şekilde izlerim." diye konuşmuştu.

ÖN SEÇİMLERİ NET BİR ŞEKİLDE KAZANDI

ABD'de dün açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.