tropikal fırtına Nicholas'ın etkisinin artmasıyla "kategori 1" şiddetinde bir kasırgaya dönüştüğü bildirildi. Teksas ve Louisiana eyaleti bu durum hakkında felaket uyarısında bulundu.

Ida Kasırgası'nın etkileriyle birçok sorunla karşılaşan ABD, yeni bir tehlikeyle karşı karşıya geldi.

Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Nicholas'ın, bu sabah Teksas eyaletinin Meksika Körfezi kıyısından ABD ana karasına ulaştığı ve hızını artırarak "kategori 1" şiddetinde bir kasırgaya dönüştüğü bildirildi.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN ELEKTRİĞİ KESİLMİŞTİ

Açıklamada, Nicholas'ın gelecek birkaç gün içinde güney bölgelerinde yaşamı tehdit eden ani sellere neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Teksas eyaletinin Houston bölgesine 18 santimetreye yakın yağış bırakan ve 300 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına yol açan kasırganın, yarın Louisiana ve doğusunu etkisi altına alacağının tahmin edildiği belirtildi.

'FELAKET UYARISI' YAPILDI

Saatteki hızı 112 kilometreye kadar çıkan Nicholas Kasırgası sebebiyle Teksas ve Louisiana eyaleti yetkilileri, birçok bölge için "felaket uyarısı" yaparken ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım çağrısında bulundu.

29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla etkilediği Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da milyarlarca dolar hasara neden olan Ida Kasırgası, ülkenin kuzeydoğu eyaletleri New York ve New Jersey'de de aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınlarına neden olmuş, ülke genelinde 100'den fazla can kaybı yaşanmıştı.

Nicholas fırtınası ABD'deki eyaletleri harekete geçirdi VİDEO