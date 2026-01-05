Nicolas Maduro, helikopterle ABD Mahkemesi'ne götürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın dikkatle takip ettiği olayda yeni gelişme...

New York'ta bir mahkeme Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro davasının 5 Ocak'ta yerel saat diliminde 12.00'de, TSİ saat 20.00'de görüleceğini doğruladı.

Duruşmanın Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein'ın başkanlığında yapılacağını belirtildi.

MAHKEMEYE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Askerler eşliğinde götürülen Maduro'ya tutum giydirildiği görüldü.

O anlar canlı olarak görüntülenirken turuncu tulum giydirilen Maduro'nun bir ayağının sekmesi dikkat çekti.

HELİKOPTERE BİNDİRİLDİ

Eşiyle önlü arkalı olarak götürülen Maduro, helikoptere bindirildi.

Helikopterin, Güney New York Eyalet Mahkemesi'ne doğru giderek Maduro'yu ABD kolluk kuvvetlerine teslim etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

NARKOTERÖR SUÇUNDAN YARGILACAK

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI BELLİ OLDU

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi.

El Nacional internet sitesinin haberine göre, TSJ tarafından yapılan açıklamada, Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.