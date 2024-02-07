Nijerya, Türkiye'den aldığı iki T129 ATAK helikopterini sahada kullanacak Türkiye'den satın aldığı iki adet T129 ATAK savaş helikopteri kullanmaya hazırlanan Nijerya'da, helikopterlerin hizmete girişi için tören tertip edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye'nin savunma sanayide attığı adımlarla birlikte güçlenen Türk ordusu, dünyada da ürettiği başarılı ürünlerle adından söz ettiriyor.

Yerli ve milli imkanlarla Türk firmalarının ürettiği savunma sanayi ürünlerine, rağbet gösteren ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

İki T129 ATAK savaş helikopteri için tören yapıldı

Afrika ülkelerinin de dikkatini çeken Türk ürünleri bölgede etkisini güçlendirmiş durumda.



Batı Afrika ülkelerinden Nijerya da o ülkeler arasında yer alıyor.

Güvenlik sorunlarıyla mücadele eden Nijerya'da, Türkiye'den satın alınan iki T129 ATAK savaş helikopterinin göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Benue eyaletinin başkenti Makurdi'deki Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) üssünde gerçekleştirilen törene Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Savunma Bakanı Badaru Abubakar, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja ve çok sayıda davetli katıldı.

"Güvenlik sorunlarının çözümüne katkı sunacak"

Shettima, törende yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun yeni alınan helikopterlerin konuşlandırılmasının hem ülke içinde hem de Batı Afrika bölgesinde güvenlik sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlayacağına yönelik inancını dile getirdiğini aktardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye'den satın alınan savaş helikopterlerinin Nijerya'daki güvenlik sorunlarıyla mücadelede yardımcı olması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)