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    Nijerya ve Kongo'da silahlı saldırılar: 84 ölü

    Nijerya ve Kongo'da silahlı saldırılar: 84 ölü

    Nijerya'da 3 köye düzenlenen silahlı saldırılarda 48 kişi yaşamını yitirirken, Kongo'da da bir altın madenine saldıran isyancı grup, en az 36 sivili katletti.
    • 09.05.2022 - 01:09
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    Nijerya’da suç çeteleri tarafından köylere saldırılar sürüyor. Ülkenin Zamfara eyaletinde silahlı bir grup, 3 köye saldırdı.

    48 kişi hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre; saldırıda 48 kişi hayatını kaybederken, Bakura Bölge Yöneticisi Aminu Suleiman saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Motosikletli silahlı kişiler, 3 köye saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda da yaralı var. Saldırganlar, bir polis devriye aracını yakarak iki güvenlik görevlisini öldürdüler. Çok sayıda ev de ateşe verildi" dedi.

    Nijerya ve Kongo da silahlı saldırılar: 84 ölü #1

    17 Ocak'ta 50'den fazla sivil katledildi

    Ülkede, en son 17 Ocak’ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

    Nijerya ve Kongo da silahlı saldırılar: 84 ölü #2

    Nijerya ve Kongo da silahlı saldırılar: 84 ölü #3

    Kongo'da altın madenine saldırı: 36 sivil öldürüldü

    AA'nın haberine göre; Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri Ituri eyaletinin Djugu şehrinde bulunan Blanquette altın madenine saldırı düzenledi.

    Saldırıda aralarında 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu 36 sivil öldü.

    Saldırı sonrasında kayıp işçileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Nijerya ve Kongo da silahlı saldırılar: 84 ölü #4

    2014'ten beri binlerce sivil katledildi

    Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

    Silahlı gruplar, madenleri kontrol etmek istiyor

    KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

    Nijerya ve Kongo da silahlı saldırılar: 84 ölü #5


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